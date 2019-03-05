Песков: достоверность расследования о "Тройке Диалог" смогут оценить профильные ведомства

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Достоверность журналистского расследования о выводе денег из РФ через офшорную сеть "Тройки Диалог" смогут оценить профильные ведомства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не вопрос нашей повестки дня, у нас есть соответствующее фискальное ведомство, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга финансовой деятельности различных структур, которые работают в этом секторе экономики. Обладая всеми необходимыми полномочиями, соответствующие финансовые ведомства могут оценить подобного рода публикации на предмет достоверности или недостоверности", - сказал Песков.

Ранее ряд СМИ, в том числе издание РБК, опубликовали данные расследования журналистского проекта OCCRP "Центр исследования коррупции и организованной преступности", согласно которому инвестиционная компания "Тройка Диалог" под руководством Рубена Варданяна создала сеть офшоров, через которую из России выводились деньги, в том числе с использованием криминальных схем. По данным СМИ, среди получателей средств от фирм этой офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего окружения Рубена Варданяна.

