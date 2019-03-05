Медведев: Россия готова на самые современные виды визовых решений для увеличения турпотока

СОФИЯ, 5 марта. /ТАСС/. Россия готова развивать использование электронных виз и принимать другие современные визовые решения для увеличения туристического потока в страну. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Софии на российско-болгарском бизнес-форуме в сфере туризма.

"Мне кажется, что, если говорить о нормальном туристическом общении, то, конечно, без виз, без нормальных способов въезда и выезда, включая электронные визы, просто не обойтись. И мы здесь в России готовы идти на самые современные виды визовых решений", - сказал Медведев.

Он отметил, что реализуемый Россией проект в сфере международной кооперации и экспорта "предусматривает работу по упрощению визового режима для туристов из разных стран". "Этим, действительно, нужно заниматься, это сложная задача. Если говорить о туристическом обмене с Евросоюзом, мы в какой-то момент на этом пути находились, но потом в силу известных причин все это заглохло и ничего выдающегося не происходит", - заметил глава правительства России.