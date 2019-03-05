Флористы назвали среднюю стоимость букета на 8 марта в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Средняя цена на букеты к 8 марта по Москве и области составит 1700-2000 рублей, при этом в целом розничная цена на цветы по сравнению с 2018 годом выросла на 15-17% из-за повышения НДС и изменения курса валюты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Флорист.ру".

"Средняя цена на букеты к 8 марта по Москве и области составит примерно 1700-2000 рублей. Конечно, в преддверии праздников в розничных магазинах можно выбрать самый бюджетный вариант примерно за 600-800 рублей, в составе которого будут пять тюльпанов или ирисы", - сообщили в компании.

"Флорист.ру" напоминают, что в связи с возрастающим спросом цена на цветок в день праздника может вырасти до 100%, потому стоит задуматься о покупке цветов за несколько дней, однако цены растут не только из-за праздника. "Ежегодно мы наблюдаем повышение стоимости перед праздниками в среднем на 30% относительно "низкого" сезона. Также с этого года многие транспортные компании стали работать по новым тарифам в связи с повышением НДС и увеличением ставок акцизов на бензин и топливо. Как будет меняться средняя стоимостью букетов в "низкий" сезон, можно будет проанализировать только после праздников, на сегодня обычная цена цветов по сравнению с прошлым годом выросла на 15-17%, на рост цены цветов также влияет скачок доллара и евро", - пояснили в компании.

К актуальным цветам к празднику эксперты отнесли тюльпаны, нарциссы, ирисы, крокусы, мимозу, ранункулюсы и ландыши, а к модным и трендовым в этом сезоне букетам относятся композиции в стиле омбре, с плавным переходом светлых оттенков в более темные.

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать цветы к празднику. При покупке необходимо отдавать предпочтение полураспустившимся цветам, оптимальный вариант - раскрытые цветки вперемешку с бутонами, отметили эксперты. При этом важно, чтобы в букете не было пыльцы на тычинках, а бутоны не были желтоватыми, иначе такие цветы уже не распустятся. Также необходимо проверить, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он - если нет, то это, скорее всего, уже распустившийся цветок, у которого оборвали увядшие лепестки, предупредили эксперты.

Свежий бутон всегда гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Если аккуратно отогнуть лепесток свежего бутона в сторону, он вернется в исходное положение. Бутон не должен быть стянут резинкой или закреплен у основания липкой лентой.

Что хотят получить в подарок женщины

Как сообщили ТАСС в Ozon.ru, больше всего женщины хотят получить в качестве подарка цветы (23% опрошенных), ювелирные украшения (15,5%), парфюмерию (13%) и бытовую технику (12% опрошенных женщин). При этом мужчины чаще всего в качестве подарков покупали косметику, парфюмерию, шоколадные конфеты и сладости - количество заказов этих товаров на сайте выросло в три раза по сравнению непраздничными продажами 2019 года. Категория электроники выросла в 2,5 раза - помимо фитнес-браслетов и умных часов популярностью пользуются такие товары для ухода за собой, как мезороллеры, фены, выпрямители для волос, фотоэпиляторы, массажеры для лица.

По данным интернет-магазина Wildberries, наибольшим спросом пользуется косметика и аксессуары. Так, наибольшую динамику роста оборота в деньгах показали патчи - почти в девять раз, косметические наборы - рост продаж почти в восемь раз, кремы, косметические маски и парфюмерная вода. Покупатели активно выбирают аксессуары - ожерелья (продажи выросли почти в 10 раз), цепочки, подвески и броши, - если говорить о сегменте бытовой техники, то здесь большой популярностью пользуются товары для здоровья, красоты и ухода за одеждой. В топе продаж - фены, весы, отпариватели, щипцы для укладки волос, электрические зубные щетки.

В 2019 году поздравить женщин с Международным женским днем собираются 90% опрошенных мужчин: это на 5 п.п. больше, чем годом ранее, следует из данных Avito. В первую очередь мужчины, опрошенные сервисом, собираются дарить косметику и парфюмерию (35% мужчин), ювелирные украшения (31%), подарочный сертификат (21%) и бытовую технику (15%). Еще 3% мужчин подарят дамам автомобили, следует из опроса Avito. При этом большинство мужчин - 34% - признались, что на подарок они выделили от 1 до 3 тыс. рублей.