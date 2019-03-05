Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании социального предпринимательства

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства.

Законопроект, инициированный правительством, разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам встречи с представителями социально ориентированных, благотворительных организаций и волонтерского движения 26 июля 2017 года и направлен на реализацию Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Документ выделяет социальное предпринимательство в отдельную область деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также закрепляет в нормативной базе само понятие "социальное предприятие". Он также определяет критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям, специальные формы и виды их поддержки.

К социальным предприятиям предлагается относить субъекты МСП, если они обеспечивают занятость отдельных категорий граждан (инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста и т.д.) (далее - социально уязвимые группы граждан). Доля таких работников должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%.

Аналогичный критерий используется в законе "О социальной защите инвалидов в РФ" для определения категории общественных объединений инвалидов и организаций, которым органы государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать специальные виды поддержки.

Субъект МСП будет считаться социальным предприятием, если он обеспечивает доступ производимых социально уязвимыми группами граждан товаров (работ, услуг) к рынку сбыта или производит товары, работы, услуги, ориентированные на социально уязвимые группы граждан в целях преодоления, замещения или компенсации ограничений жизнедеятельности. Принятие законопроекта позволит оказывать адресную государственную поддержку социальным предприятиям, указывают в правительстве.