Медведев выступил против "дутых" показателей уровня сервиса в отелях России

СОФИЯ, 5 марта. /ТАСС/. Количество звезд у каждой российской гостиницы должно соответствовать уровню сервиса, а не быть "дутым" показателем. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Софии на российско-болгарском бизнес-форуме в сфере туризма.

Он напомнил, что ранее подписал постановление о порядке поэтапного перехода на обязательное присвоение звезд всем российским гостиницам в зависимости от их категории. "Это сделать нужно обязательно, просто для того, чтобы гарантировать туристам необходимый уровень сервиса, причем, чтобы эти звезды по-возможности отвечали именно реальному сервису, а не были дутыми", - подчеркнул Медведев.

По его словам, в России сейчас самое главное - уделить пристальное внимание уровню сервиса для туристов, потому что в ряде мест он "пока хромает". "Мы стараемся ориентироваться здесь на мировую практику, на истории успеха в этой сфере", - подчеркнул Медведев.