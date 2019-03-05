Чешская компания и наноцентр Мордовии запустят эффективную технологию переработки молока

ТАСС, 5 марта. Чешская группа компаний MEGA и Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия (ЦНН) разработают промышленную установку для переработки молочной сыворотки на основе инновационной мембранной технологии, что в разы сократит отходы производства, при этом увеличит выход полезной продукции и повысит ее качество. Об этом сообщает пресс-служба Фонда инфраструктурных и образовательных программ, в инвестиционную сеть которого входит мордовский ЦНН.

"Мировой лидер в области мембранных технологий - чешская группа компаний MEGA и Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия (ЦНН) договорились о создании промышленной установки и отработке инновационной мембранной технологии переработки кислой молочной сыворотки. Соглашение о сотрудничестве подписали в Саранске генеральный директор ГК MEGA Любош Новак и генеральный директор ЦНН Дмитрий Крахин. Проект будет реализован на базе разработок стартапа ЦНН "Криомилк", - говорится в сообщении.

Разрабатываемая установка и инновационная технология переработки молочной сыворотки, как отмечается в сообщении, позволят молокоперерабатывающим предприятиям снизить расходы на изготовление готового продукта, так как в разы сократятся отходы производства, увеличится объем получаемой полезной продукции, а также повысится ее качество.

Планируется, что одними из первых новые технологии начнут применять молокоперерабатывающие предприятия Мордовии. В дальнейшем разработчики намерены внедрять установку на молокоперерабатывающих заводах в других странах, опираясь на опыт и компетенции чешских партнеров.

Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия (ЦНН) был создан Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" и правительством Республики Мордовия в 2012 году с целью серийного создания инновационных предприятий на основе передовых разработок отечественных ученых и трансфера зарубежных технологий. Основные направления специализации ЦНН - силовая электроника, современная светотехника, наноматериалы в строительстве, приборы и комплексы.