Орешкин: "Регуляторная гильотина" поспособствует развитию туризма и снижению издержек

СОФИЯ, 5 марта. /ТАСС/. Механизм "регуляторной гильотины" поспособствует развитию туризма в России и снижению издержек турбизнеса. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Российско-болгарском бизнес-форуме в сфере туризма.

"В России сейчас туризму придается первоочередное значение, мы ожидаем очень сильных темпов роста в этой отрасли. Мы будем уменьшать барьеры, которые есть. Вот, та же история с "регулярной гильотиной", которая будет реализовываться в ближайшие годы, это очень важная история для туристической отрасли, потому что серьезно будут снижаться издержки", - сказал он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, принимающий участие в форуме, попросил Орешкина объяснить, в чем заключается суть инструмента. "Вы объясните, что это такое, а то сейчас половина зала в обморок упадет. Мы не собираемся никого казнить, хотя о нас много что думают", - пошутил он.

Касаясь вопроса снижения турпотока из России в Болгарию в последние годы, Орешкин отметил, что это произошло в связи с колебаниями курсов национальных валют. По его словам, в августе прошлого года турпутевка в Болгарию была на 15-20% дороже турпродуктов в Сочи, Турцию или Тунис.

"Если мы взглянем на последние годы, мы увидим, что турпоток из России в Болгарию снизился на 25%, за последний год - на 8%. Якорная причина в том, что болгарский лев привязан к евро, и за последние 5 лет мы видели очень серьезное укрепление болгарской валюты к российскому рублю, а то, что происходит в последние 1,5 года - это серьезное укрепление болгарской валюты относительно стран прямых конкурентов: Турция, Тунис, Египет", - пояснил он.

Для увеличения взаимного турпотока министр предложил делать акцент на культурно-исторических темах и связях между странами.

"У меня только одна идея мелькнула по поводу приравнения лева к евро: есть еще хорошая валюта - китайский юань, можно в этом направлении подумать, и рынок огромный", - в шутку сказал Медведев.