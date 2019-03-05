"Почта России" ввела электронные уведомления о вручении писем вместо бумажных

ТАСС, 5 марта. Государственный почтовый оператор в рамках перевода услуг в цифровой формат запустил сервис уведомлений о вручении писем и бандеролей 1-го класса в электронном виде. Услуга позволяет отправителю после вручения письма получить скан-копию бланка извещения с указанием того, кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление (с личной подписью получателя) в разделе "Отслеживание" на сайте www.pochta.ru, сообщается в пресс-релизе "Почты России".

"Перевод уведомлений о вручении в цифровой формат позволит повысить качество клиентского сервиса, а также сократить нагрузку на почтальонов, которые, помимо доставки писем, мелких пакетов и надомного обслуживания получателей пенсий разносят значительное количество уведомлений о доставке отправлений", - отметил заместитель генерального директора компании Ярослав Мандрон.

Перевод бумажного документооборота в электронный вид в госучреждениях и госкомпаниях предусмотрен национальной программой "Цифровая экономика".