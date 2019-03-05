"Газпром" заявил, что владимирские власти ведут недостаточную работу по погашению долгов

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Руководство компании "Газпром межрегионгаз Владимир" считает, что администрация Владимирской области проводит недостаточную работу по погашению задолженности за газ. С начала 2019 года газовщики отметили резкий рост долгов, сообщили журналистам во вторник во Владимире представители компании.

В начале января 2019 года компания "Газпром межрегионгаз Владимир" сообщила о том, что администрация Владимирской области не выполнила график погашения задолженности за газ по итогам 2018 года, что может привести к ограничению или прекращению подачи газа. Просроченная задолженность теплоснабжающих организаций региона на 31 декабря превысила 1,6 млрд рублей, а на начало марта составляет 2,4 млрд рублей при общей задолженности всех потребителей 3,1 млрд рублей.

"На территории региона работа по выстраиванию отношений и погашению долгов строится в рамках межведомственной комиссии, так вот в 2019 году ни одной комиссии проведено не было. Ни [за] январь, ни [за] февраль не проведено ни одного заседания, долги растут, а ни одного заседания не проведено", - сообщил журналистам Сергей Бондаренко, возглавлявший "Газпром межрегионгаз Владимир" до 25 февраля 2019 года. По его мнению, это может говорить о том, что "как минимум, региональная власть обозначила, что "Газпром" сам должен своими силами это решать".

Задолженность промышленных потребителей региона составляет 337 млн рублей, бюджетных организаций - 150 млн рублей. По словам Бондаренко, по итогам 2018 года произошло снижение задолженности населения, однако, этого удалось достичь только благодаря системной работе с должниками со стороны "Газпром межрегионгаз Владимир".

По словам Бондаренко, рост задолженности в регионе может привести к приостановке действия программы "Газпром-детям", в рамках которой в 2019 году должно было начаться строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным спортзалом в Гусь-Хрустальном за 530 млн рублей, а также нескольких стадионов и спортобъектов в муниципалитетах региона.

"Сейчас, насколько я знаю, этот вопрос, по моей информации, приостановлен и требует выстраивания работы региональных властей с группой компаний Газпром", - добавил он.

Долги региона

Проблема задолженности за газ сохраняется в регионе в течение нескольких лет. Региональные власти не смогли выполнить условия погашения задолженности по графику, рассчитанному на 2014-2016 годы, после чего предыдущий губернатор Владимирской области Светлана Орлова добилась продления срока погашения задолженности до конца 2018 года.

27 февраля губернатор Владимир Сипягин выступил с докладом на заседании комиссии ПАО "Газпром", посвященной вопросы укрепления платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке России. В ходе мероприятия глава региона обратился к руководству компании с просьбой рассмотреть возможность заключения нового соглашения о реструктуризации задолженности за газ. По словам представителей "Газпром межрегионгаз Владимир", решение о заключении соглашения будет принято после того, как руководство региона озвучит конкретные предложения по погашению долгов.