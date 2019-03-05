Объемы производства осетровых выросли в четыре раза за шесть лет в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Рыбоводные хозяйства Астраханской области за шесть лет увеличили производство осетровых в четыре раза - до 1270 т, объем черной икры вырос на 30%. Об этом во вторник сообщил и.о. министра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона на профильной коллегии по итогам прошлого года.

"Значительные результаты получены в товарном осетроводстве. Объемы производства товарной рыбы увеличились за шесть лет в четыре раза - до 1270 т, икры осетровых видов рыб - на 30%, до 12,5 т. В целом объемы рыбы, выращенной в аквакультуре, превысили 21 тыс. т",- сказал Галкин.

Он отметил, что в рыбохозяйственном комплексе совокупные объемы рыбодобычи и товарной аквакультуры в прошлом году составили порядка 70 тыс. т.

По данным регионального минсельхоза, увеличение объемов в осетроводстве связан, в том числе за счет ввода новых предприятий, деятельность которых направлена на выращивание товарных осетровых садковым методом. Рост по черной икре "осуществляется за счет формирования маточного стада производителей осетровых видов рыб, что позволяет каждый год наращивать объемы этой продукции".

Черная икра и осетры - бренд Астраханской области. Осетроводством в регионе занимаются более 30 хозяйств, общая площадь их акватории увеличилась за последние несколько лет более чем вдвое - до 80 га. В 2017 году рыбоводы региона произвели около 10,5 т черной икры и порядка 600 т осетровых.