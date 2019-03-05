Эксперты: новые налоговые льготы незначительно повлияют на бюджеты регионов

ТАСС, 5 марта. Введение новых налоговых льгот на имущество для семей с детьми окажет незначительное влияние на бюджеты регионов, но помогут многодетным семьям. Об этом ТАСС рассказали в региональных правительствах. В ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил увеличить федеральную льготу на налог на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка. Он также предложил освободить многодетные семьи от налога на земельные участки. По оценке вице-премьера, министра финансов России Антона Силуанова, выпадающие доходы бюджетов регионов от введения этих льгот могут составить порядка 5-7 млрд рублей. Потеряют немного Правительства регионов, опрошенные ТАСС, оценивают потери своих бюджетов от новых льгот как незначительные. "По предварительной оценке, сумма выпадающих доходов для бюджета составит порядка 5-6 млн рублей при предоставлении указанных льгот. Нельзя сказать, что такой показатель критичен, так как он не превысит 1% годового поступления доходов по данным налогам", - рассказала ТАСС министр финансов Карелии Елена Антошина.

В Саратовской области, Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях выпадающие доходы оценили также не более чем в 1%. "Эти доходы полностью зачисляются в муниципальные бюджеты. В структуре доходов местных бюджетов доля выпадающих доходов от введения налоговых льгот многодетных семей составит не более 0,07%", - пояснил ТАСС представитель пермского минфина. В Севастополе сумма выпадающих доходов при введении льготы при налогообложении земельных участков может составить 340 тыс. рублей. "Относительно небольшая сумма выпадающих доходов объясняется невысокими ставками земельного налога по данным категориям земельных участков в городе Севастополе", - сказал представитель департамента труда и социальной защиты населения Севастополя, уточнив, что налог на имущество физических лиц в городе не введен. Комитет финансов Санкт-Петербурга проведет оценку выпадающих доходов бюджета после того, как будут сформулированы соответствующие нормы налогового законодательства. Однако в пресс-службе ведомства ТАСС отметили, что сейчас в городе действует льгота по земельному налогу, по ней многодетные семьи освобождаются от уплаты налога в отношении одного земельного участка на территории города без ограничения по размеру участка. "Объем выпадающих доходов бюджета города в связи с предоставлением этой льготы оценивается в сумме менее 2 млн рублей в год", - уточнила представитель пресс-службы. Источники замещения Несмотря на незначительные, по оценкам, объемы выпадающих доходов от новых льгот регионы уже знают, как будут их компенсировать. Как отмечают в минфине Пермского края, потери планируется заместить за счет дополнительных поступлений от перехода к налогообложению имущества от кадастровой стоимости, в первую очередь по дорогостоящей коммерческой недвижимости и элитному жилью. В Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Петербурге в связи с возможными выпадающими доходами планируется усилить работу по собираемости налогов.