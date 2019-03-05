Эксперты: новые налоговые льготы незначительно повлияют на бюджеты регионов

ТАСС, 5 марта. Введение новых налоговых льгот на имущество для семей с детьми окажет незначительное влияние на бюджеты регионов, но помогут многодетным семьям. Об этом ТАСС рассказали в региональных правительствах.
В ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил увеличить федеральную льготу на налог на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка. Он также предложил освободить многодетные семьи от налога на земельные участки. По оценке вице-премьера, министра финансов России Антона Силуанова, выпадающие доходы бюджетов регионов от введения этих льгот могут составить порядка 5-7 млрд рублей.
Потеряют немного
Правительства регионов, опрошенные ТАСС, оценивают потери своих бюджетов от новых льгот как незначительные. "По предварительной оценке, сумма выпадающих доходов для бюджета составит порядка 5-6 млн рублей при предоставлении указанных льгот. Нельзя сказать, что такой показатель критичен, так как он не превысит 1% годового поступления доходов по данным налогам", - рассказала ТАСС министр финансов Карелии Елена Антошина.
В Саратовской области, Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях выпадающие доходы оценили также не более чем в 1%. "Эти доходы полностью зачисляются в муниципальные бюджеты. В структуре доходов местных бюджетов доля выпадающих доходов от введения налоговых льгот многодетных семей составит не более 0,07%", - пояснил ТАСС представитель пермского минфина.
В Севастополе сумма выпадающих доходов при введении льготы при налогообложении земельных участков может составить 340 тыс. рублей. "Относительно небольшая сумма выпадающих доходов объясняется невысокими ставками земельного налога по данным категориям земельных участков в городе Севастополе", - сказал представитель департамента труда и социальной защиты населения Севастополя, уточнив, что налог на имущество физических лиц в городе не введен.
Комитет финансов Санкт-Петербурга проведет оценку выпадающих доходов бюджета после того, как будут сформулированы соответствующие нормы налогового законодательства. Однако в пресс-службе ведомства ТАСС отметили, что сейчас в городе действует льгота по земельному налогу, по ней многодетные семьи освобождаются от уплаты налога в отношении одного земельного участка на территории города без ограничения по размеру участка. "Объем выпадающих доходов бюджета города в связи с предоставлением этой льготы оценивается в сумме менее 2 млн рублей в год", - уточнила представитель пресс-службы.
Источники замещения
Несмотря на незначительные, по оценкам, объемы выпадающих доходов от новых льгот регионы уже знают, как будут их компенсировать. Как отмечают в минфине Пермского края, потери планируется заместить за счет дополнительных поступлений от перехода к налогообложению имущества от кадастровой стоимости, в первую очередь по дорогостоящей коммерческой недвижимости и элитному жилью. В Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Петербурге в связи с возможными выпадающими доходами планируется усилить работу по собираемости налогов.
В свою очередь в Карелии рассчитывают на федеральную поддержку в этой сфере. "Предоставление льгот по налогу на имущество создаст дополнительную нагрузку на консолидированный бюджет республики. В то же время изменение законодательства, предусматривающего увеличение объема расходных обязательств или снижение доходов, осуществляется при условии определения источников финансового обеспечения. Это работа по наращиванию налогового потенциала, а также параллельная работа с федеральными органами власти по механизмам компенсации недополученных средств", - отметила министр финансов Карелии Елена Антошина.
В Севастополе введение мер поддержки многодетных семей за счет имущественных налогов и вовсе не потребует перераспределения или сокращения бюджетного финансирования, сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения города.
Льготы помогут семьям
Опрошенные ТАСС эксперты сходятся во мнении, что новые льготы помогут улучшить благополучие многодетных семей в регионах. Установление налоговых льгот по налогу на имущество станет дополнительной мерой финансовой поддержки многодетных семей, которая будет способствовать улучшению материального положения таких семей в республике, уверены в Минфине Карелии.
В министерстве финансов Амурской области считают, что принятие решения по указанным льготам на федеральном уровне обеспечит равные условия для всех многодетных семей, как на территории области, так и в РФ в целом.
"К сожалению, показатель рождаемости в Приамурье ниже, чем во многих регионах страны. Необходимы меры по исправлению демографической ситуации, и в первую очередь направленные на повышение благосостояния граждан. Одна из них - это снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи", - отметил депутат законодательного собрания Амурской области Александр Сучков.
По мнению председателя комитета законодательного собрания Приморского края по соцполитике Игоря Чемериса, любая мера поддержки многодетных семей в Приморье и вообще на Дальнем востоке, выполняет дополнительную роль в решении проблемы миграции населения из федерального округа.
"Мы уже приняли за последние полгода комплекс мер по помощи многодетным семьям, это, например, дополнительные выплаты за рождение детей и субсидии на покупку автомобиля. Но в этом вопросе не надо останавливаться, так как подобные меры, в первую очередь, повышают качество жизни конкретных людей. А это, в свою очередь, позволяет им оставаться в Приморье и улучшать демографическую ситуацию", - сказал депутат.
В Якутии в условиях снижения уровня рождаемости внедрение налоговых льгот для семей с детьми крайне необходимо, считает председатель комитета по делам семьи и детства парламента республики Алена Атласова. По ее мнению, список налоговых льгот для многодетных семей стоит расширить. "В частности, возможно введение налоговых льгот для многодетных семей в отношении транспортного, имущественного налогов. Мы приступили к изучению этого вопроса", - сказала собеседница агентства.