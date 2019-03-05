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ФАС усилит контроль за тарифами в рамках цифровой трансформации

Заместитель руководителя службы Виталий Королев отметил, что цифровизация является дополнительным фактором для анализа

ЭСТОСАДОК /Краснодарский край/, 5 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России усилит контроль за тарифами в рамках цифровой трансформации, сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

"Безусловно. Мы сейчас следим очень активно. Все истории с цифровизацией только усиливают наш контроль для того, чтобы не был необоснованно повышен тариф. Конечно, это [цифровизация] дополнительный фактор для нашего анализа", - сказал Королев, отвечая на вопрос ТАСС о влиянии цифровой трансформации на контроль регулятора за тарифами.

"Мы считаем, что много сейчас, что происходит в сфере тарифного регулирования, могло бы подвергнутся цифровой трансформации и сильно упростить и облегчить работу участникам этого процесса", - уточнил замглавы ведомства.

Теги
Россия
Цифровая трансформация 2030
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