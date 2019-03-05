Минсельхоз ожидает урожай пшеницы на уровне 75-78 млн тонн в 2019 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минсельхоз прогнозирует урожай пшеницы в России в 2019 году в объеме 75-78 млн т, однако не исключает повышения этого показателя до 80 млн т. Об этом говорится в сообщении министерства.

"По прогнозу Минсельхоза России, в 2019 году урожай пшеницы составит 75-78 млн т, что как минимум на 4% выше, чем в прошлом году. При этом при благоприятных условиях прогноз может быть повышен до 80 млн т", - отмечается в сообщении.

В министерстве также подтвердили, что урожай зерна в текущем году ожидается в объеме 118 млн тонн (+5% к 2018 году). Это позволит обеспечить потребности внутреннего рынка при одновременном увеличении экспорта сырья и продукции его переработки для достижения целевых показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

По данным Росстата, в 2018 году российские аграрии собрали 113,25 млн т зерна, в 2017 году - 135,4 млн т.

Основная цель проекта "Экспорт продукции АПК" - увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса к концу 2024 года до $45 млрд с $25,9 млрд в 2018 году.