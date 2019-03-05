Медведев назвал неплохим уровень туристического обмена между Россией и Болгарией

СОФИЯ, 5 марта. /ТАСС/. Туристический поток между Россией и Болгарией находится на очень неплохом уровне, многие из российских туристов имеют также недвижимость на болгарском побережье. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Софии на российско-болгарском бизнес-форуме в сфере туризма.

Он обратил внимание на актуальность данного мероприятия. "Я смотрю в зал и думаю: если бы мы проводили форум в отношении газа, количество людей здесь было бы принципиально другим. А здесь все заполнено практически до последнего кресла. Это означает только одно: между Россией и Болгарией туризм есть, причем он на очень неплохом уровне", - заметил премьер-министр.

"То, что около полумиллиона российских туристов каждый год приезжают в Болгарию - это всем известная цифра. Значительная часть этих гостей, граждан нашей страны, имеет недвижимость на побережье - по разным оценкам, до 300 тыс. (человек)", - сказал глава российского правительства.

По его словам, гостеприимство коренится в истории и культурных традициях Болгарии, и, "если бы его не было, то, наверное, большое количество наших граждан, наших туристов здесь бы не присутствовало". Он также поблагодарил премьер-министра Болгарии Бойко Борисова за теплый прием, оказанный российской делегации в Софии.

Глава кабмина РФ отметил, что представители Болгарии планируют приехать на туристическую выставку в Москве в ближайшие дни. "В любой отрасли современной экономики <…> сейчас открываются особые возможности, и наша задача - подойти к ним максимально нестандартно. Все, кто сможет предложить интересный туристический продукт, безусловно окажутся в выигрыше", - заключил Медведев.