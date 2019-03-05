Минтранс предложил создать реестр самолетов в российских ОЭЗ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минтранс предложил создать реестр российских воздушных судов в особых экономических зонах РФ. Об этом в ходе конференции "Настоящее и будущее техобслуживания воздушных судов в России и СНГ" сообщил начальник отдела технических норм и требований ведомства Антон Никифоров.

"Стоит упомянуть особые экономические зоны, созданные на территории РФ на острове Русский и острове Октябрьский. Возможно использование их потенциала для создания конкурентоспособных и привлекательных условий для регистрации воздушных судов в нашем реестре", - сказал он.

В отечественных авиакомпаниях эксплуатируется более 800 воздушных судов иностранного производства, зарегистрированных в заграничных офшорных юрисдикциях. Из них 95% воздушных судов имеют национальную принадлежность Великобритании, Бермуд и Ирландии. Из-за этого российская экономика ежегодно теряет более $50 млн, сообщили в Росавиации.