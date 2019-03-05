Новым руководителем Росинфокоминвеста назначили Георгия Микаберидзе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Гендиректор Российского инвестиционного фонда информационно-коммуникационных технологий (Росинфокоминвест) Павел Родионов покинул свой пост, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда. Новым руководителем назначен сооснователь компании по производству фитнес-браслетов Healbe Георгий Микаберидзе.

"Фонду предписано развивать отечественную конкурентоспособную продукцию и инвестировать в нее. Теперь во многом это связано с тем, что в команду пришел новый человек. Георгий довольно хорошо разбирается именно в продвижении на внешних рынках, и этим мы планируем заняться, внеся некоторые изменения в текущую стратегию", - сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов (министерство осуществляет права акционера фонда, полностью принадлежащего государству - прим. ТАСС).

Чиновник отметил, что в случае утверждения стратегии фонд может заняться развитием российских компаний на международных рынках.

По словам замминистра, смена руководства не связана с личными качествами экс-гендиректора Павла Родионова. "Я думаю, что во многом препятствовала <...> та модель, которая существовала по принятию решений тех или иных сделок. Здесь претензии не к Павлу лично, а к той конфигурации, в которой он был вынужден работать, и новых задачах, которые мы надеемся решать в дальнейшем", - пояснил Мамонов.

"В настоящее время совместно с Минкомсвязью проводится работа над формированием стратегии развития в рамках программы "Цифровая экономика". Изменение стратегии позволит увеличить количество финансируемых проектов и поддержку отрасли информационно-коммуникационных технологий", - заявил ТАСС глава Росинфокоминвеста Георгий Микаберидзе.

В свою очередь Родионов сказал ТАСС, что в дальнейшем намерен заняться проектами в области информационных технологий по подбору персонала. "Есть предложения. Это достаточно интересный и перспективный проект", - отметил он.

О проверке Счетной палаты

В конце января Счетная палата сообщала, что Росинфокоминвест за десять лет своей работы не смог достичь главной цели, с которой он создавался - развивать информационно-коммуникационную отрасль в качестве одного из приоритетных направлений модернизации экономики России. Единственной инвестицией фонда за все это время стали вложения в проект RoboETF, объединяющий европейскую платформу по выпуску биржевых инвестиционных фондов и технологию робо-эдвайзинга (автоматизированных финансовых консультаций).

По оценке Счетной палаты, такой результат работы Росинфокоминвеста обусловлен тем, что его руководство не выполняло свои обязанности, а управленческие решения принимались несвоевременно. Еще одной причиной проблем были названы неурегулированные разногласия при подготовке нормативных правовых актов, регулирующих деятельность фонда.