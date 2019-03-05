"Акрон" запустил новый агрегат азотной кислоты мощностью 135 тыс. тонн в год

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Акрон" запустил на своей площадке в Великом Новгороде новый агрегат по производству азотной кислоты мощностью 135 тыс. т в год, сообщила компания.

Обновленная инвестиционная программа "Акрон" предполагает строительство двух агрегатов азотной кислоты в Великом Новгороде общей мощностью 270 тыс. т в год, общий объем инвестиций в проект превышает 2 млрд рублей.

"С вводом в строй нового агрегата мощность производства азотной кислоты составит 1,65 млн т в год. После ввода второго агрегата, запуск которого запланирован на середину 2019 года, суммарная мощность всех агрегатов составит 1,8 млн т в год, что позволит в будущем увеличить выпуск основных продуктов - аммиачной селитры, КАС (раствор аммиачной селитры и карбамида - прим. ТАСС) и NPK (азофоски)", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Акрона" Александра Попова.

О компании

"Акрон" - вертикально-интегрированная компания по выпуску минеральных удобрений. Включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза - "Акрон" и "Дорогобуж" (добывающий актив Северо-западной фосфорной компании), а также реализует проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае.

Группе принадлежат три перевалочных терминала в балтийских портах - в Калининграде, Силламяэ и Мууге (Эстония) и сбытовые сети в России и Китае. Дочерняя компания "Акрона" - NorthAtlanticPotashInc (NAP) - владеет лицензиями на добычу на 13 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в провинции Саскачеван (Канада). Кроме того, "Акрон" владеет пакетом акций (19,8%) в польском производителе удобрений Grupa Azoty.

Основным бенефициаром компании является Вячеслав Кантор, который контролирует 85,46% "Акрона", 9,43% компании находятся в распоряжении Национального расчетного депозитария. Акции "Акрона" котируются на Московской бирже и LSE.