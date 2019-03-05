Правительство выдвинуло в совет директоров "Роснефтегаза" пять кандидатов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство России выдвинуло пять кандидатов в совет директоров "Роснефтегаза", следует из распоряжения кабинета министров, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В список, в частности, вошли глава "Роснефти" Игорь Сечин и президент "Алросы" Сергей Иванов.

Кроме них в совет номинированы генеральный директор "Роснефтегаза" Геннадий Букаев, помощник президента РФ Андрей Белоусов и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.

"Роснефтегаз" - компания, управляющая государственными активами РФ в области нефтяной и газовой промышленности, 100% акций "Роснефтегаза" принадлежат государству в лице Росимущества.

"Роснефтегаз" является основным акционером компании "Роснефть" (50% плюс одна акция).