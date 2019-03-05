В Калининграде за $250 млн построят медцентр современных японских методик диагностики

КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Проект строительства высокотехнологичного многопрофильного медицинского центра, в котором при лечении пациентов будут использоваться современные японские методики медицинской диагностики, планируют осуществить в Калининграде. Меморандум о сотрудничестве в реализации проекта подписали во вторник губернатор области Антон Алиханов, генеральный директор японской компании Craig Trust Japan Кидо Акира и президент компании "Автотор Холдинг Инвест" Валерий Серов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Общая площадь нового объекта составит 78 тыс. кв. м. Стоимость проекта, включая оборудование, оценивается в $250 млн. Инвестиции в полном объеме привлекает компания Craig Trust Japan. Власти региона с "Автотор Холдингом" обеспечивают инженерную и транспортную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в "Автотор Холдинге", японская сторона не назвала сегодня сроки реализации проекта, но заявила о возможном "выходе на подписание договора с конкретными параметрами проекта уже летом этого года". В планах японской стороны также - организовать разработку и производство в Калининградской области медицинского оборудования, аппаратов по уходу за больными и фармацевтических препаратов.

Алиханов выразил надежду, что проект строительства медцентра "сможет серьезно усилить возможности калининградской медицины, станет примером прорывных инновационных подходов в диагностике и лечении, доступных для граждан". Он также заявил о заинтересованности правительства области в проведении на базе центра научно-исследовательской деятельности с участием калининградских ученых и предпринимателей.

Для компании "Автотор Холдинг" будущий медицинский центр станет частью большого инвестпроекта "Калининград - Z" по созданию в регионе цифровизированной территории умного города. "На примере медцентра - якорного объекта первого этапа освоения территории "Калининград - Z" будут продемонстрированы возможности цифровых технологий, как они повышают качество жизни людей, и при этом дают ощутимый экономический эффект", - сказал Серов, слова которого приводит пресс-служба.

Компания Craig Trust занимается организацией проектирования медицинских учреждений в Японии. Президент компании Кидо Акира является бизнес-советником ряда крупных медицинских центров.