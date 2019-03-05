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Медведев объявил благодарность Мантурову за заслуги в реализации промышленной госполитики

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил благодарность министру промышленности и торговли Денису Мантурову за заслуги в реализации государственной политики в сфере промышленности и торговли. Соответствующее распоряжение от 28 февраля опубликовано на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в реализации государственной политики в сфере промышленности и торговли и многолетний добросовестный труд объявить благодарность правительства РФ министру промышленности и торговли Российской Федерации Мантурову Денису Валентиновичу", - говорится в документе.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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