Кабмин разрешил РЖД продажу акций Gefco в рамках IPO

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило ОАО "Российские железные дороги" продать не менее 25% плюс 1 акция, но не более 35% минус одна акция логистической компании Gefco. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Согласиться с предложением Минэкономразвития России, согласованным с Минтрансом России и ОАО "Российские железные дороги", о продаже ОАО "РЖД" обыкновенных именных акций АО Gefco, - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, Gefco планирует выйти на IPO в 2019 году.

РЖД допускают возможность продажи около 25% акций Gefco портфельному инвестору. Как заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, фонд заинтересован в приобретении акций Gefco. В частности, по его словам, РФПИ совместно с азиатскими и ближневосточными фондами обсуждал покупку акций Gefco у РЖД, речь идет о миноритарном пакете.

РЖД в 2012 году купили 75% акций Gefco у PSA Peugeot-Citroen за €800 млн. PSA остается владельцем 25%.

Международный логистический оператор Gefco присутствует в 150 странах мира. Основные клиенты компании - ведущие автопроизводители и промышленные предприятия: Peugeot-Citroen, GM, L'Oreal, Siemens, Bosch, IKEA, Henkel, Procter&Gamble.