Силуанов обещает не допустить перенос старых актов в новые в "регуляторной гильотине"

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал не допустить переноса старых норм в новые акты в рамках "регуляторной гильотины". Об этом он сообщил во вторник в рамках визита в Тульскую область.

По его словам, дано поручение до 2021 года посмотреть и актуализировать нормативные акты, а все неподходящее отменить. "Многие наши контрольно-надзорные органы захотят переложить старое в новое и нам очень важно, чтобы это работа была и со стороны бизнеса... и со стороны правительства максимально тщательно. Будем контролировать, чтобы надзорные органы не переносили в новые документы старые подзаконные акты", - сказал Силуанов.

В начале года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу. По его мнению, в России это можно решить "через механизм так называемой регуляторной гильотины". Механизм заключается в том, что все действующие ранее обязательные требования для бизнеса, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу. К февралю 2020 года планируется разработать дорожную карту по этому вопросу.