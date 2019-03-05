Прибрежные территории и устойчивое развитие станут основными темами Арктического форума

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Основными темами предстоящего Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля, станут "Прибрежные территории", "Открытый океан" и "Устойчивое развитие". Об этом сообщается в пресс-релизе "Росконгресса".

"Архитектура деловой программы Международного арктического форума - 2019 включает в себя мероприятия по всем ключевым темам, которые необходимо проработать для совершения прорыва в развитии регионов Арктики. В нее вошли сессии по развитию международного сотрудничества в сфере экономики, модернизации ключевых предприятий промышленности, социально-общественному блоку, сохранению и улучшению экологии и климата", - цитирует пресс-служба слова советника президента РФ Антона Кобякова.

В частности, тема "Прибрежные территории" включает в себя цикл сессий, панельных дискуссий и круглых столов, на которых будут обсуждаться проекты, созданные для повышения уровня жизни и труда жителей арктических регионов России, усовершенствования базовых экономических механизмов, поиска инновационных решений модернизации промышленных предприятий, являющихся основой развития Арктики.

Направление "Океан возможностей" будет посвящено экономическим направлениям, которые составляют основу развития арктических регионов России и представляют значительный интерес для инвесторов ведущих стран мира. В тему вошли такие тематические блоки, как: Северный морской путь - ключ к развитию российской Арктики; достижения и инновации судостроения; биоресурсы открытого океана и промысел в Арктике; производство и использование сжиженного природного газа (СПГ); транспортная взаимосвязь: Арктика, Дальний Восток, Сибирь, Урал; освоение арктического шельфа: потенциал и риски, развитие инфраструктуры северных портов.

Тема "Устойчивое развитие" состоит из мероприятий, направленных на повышение социально-общественного уровня арктических регионов, и включает в себя все важнейшие направления поддержания и усовершенствования человеческого потенциала и инфраструктурного обеспечения жизни и деятельности в регионах российской Арктики.

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум состоялся в 2010 году, в этом году он пройдет 9-10 апреля.