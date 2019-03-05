На Дальнем Востоке в 2018 году ввели в эксплуатацию более 3,5 тыс. км оптоволоконных линий

МОСКВА, 5 марта./ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" в 2018 году ввел в эксплуатацию более 3,5 тыс. км оптоволоконных линий в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

"Ростелеком" установил рекорд в ДФО, введя в эксплуатацию в течение 2018 года 3669 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) - больше, чем в какой-либо из предшествующих годов", - говорится в сообщении.

Самый больший объем ВОЛС (1472 км) был проложен в Республике Саха (Якутия), в результате более 53 тыс. жителей Вилюйского, Верхневилюйского и Нюрбинского районов получили доступ к высокоскоростному интернету и современным сервисам. Также в течение прошлого года 722 км ВОЛС проведено в Амурской области, 575 км - в Хабаровском крае, 435 км - в Приморье.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов сообщил, что десятая часть населения Дальнего Востока не имеет доступа к широкополосному интернету и качественной мобильной связи. По его словам, в первую очередь необходимо решить вопрос обеспечения качественной связью образовательных и медицинских учреждений, а также увеличить долю домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети интернет до 97% к 2024 году.

"Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить высокоскоростным интернетом и сопутствующими информационными услугами все население Дальнего Востока", - приводит пресс-служба слова вице-президента, директора макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александра Логинова.

Сейчас в ДФО оптоволоконные линии связи отсутствуют в 63% населенных пунктов, где проживает 10% его жителей. На сегодняшний день прорабатывается вопрос с Минкомсвязи РФ по проведению ВОЛС на Чукотку. Чукотский автономный округ - единственный субъект РФ, где предоставление услуг связи, в том числе интернета, осуществляется исключительно по спутниковым каналам связи, магистральные волоконно-оптические линии связи на территории округа отсутствуют.