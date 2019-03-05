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Посол Венесуэлы: перевод офиса PDVSA из Лиссабона в Москву начнется в ближайшее время

Этим вопросом займется группа министерства нефтяной промышленности Боливарианской Республики, отметил Карлос Рафаэль Фариа Тортоса
Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Процесс перевода офиса государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA из Лиссабона в Москву активно начнется в ближайшее время. Об этом заявил во вторник журналистам посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса после мессы по случаю шестилетней годовщины смерти Уго Чавеса.

"Рабочая группа министерства [нефтяной промышленности Венесуэлы] в скором времени должна этим заняться: приехать в Москву для организации логистики, чтобы начать работу прямо с Москвой", - сказал дипломат.

"У нас нет времени, чтобы ждать", - добавил он.

О том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро дал распоряжение перенести европейского офиса PDVSA в Москву, ранее сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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ПортугалияВенесуэлаРоссия
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