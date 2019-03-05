ЦБ: инфляционные ожидания в экономике России в феврале несколько снизились

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Инфляционные ожидания в экономике РФ в феврале несколько снизились после роста в декабре 2018 - январе 2019 года, во многом связанного с повышением ставки НДС, сообщается в материалах Банка России.

"В феврале 2019 года инфляционные ожидания в экономике несколько снизились после роста в декабре 2018 - январе 2019 года, во многом связанного с повышением ставки НДС. Инфляция, ожидаемая населением на годовом горизонте, уменьшилась и вновь стала ниже наблюдаемой. В феврале заметно снизились ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед после роста в предыдущие несколько месяцев. Инфляционные ожидания аналитиков остаются заякоренными; по их прогнозам, годовая инфляция снизится до уровня около 4% в I квартале 2020 года", - отмечается в материалах ЦБ.

По данным регулятора, динамика инфляционных ожиданий позволяет сделать вывод о том, что экономические субъекты оценивают повышение инфляции в начале 2019 года как временное. Вместе с тем долгосрочные оценки инфляционных рисков участниками финансового рынка остаются на повышенном уровне.

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет локального максимума в первом полугодии 2019 года и в дальнейшем будет снижаться к цели ЦБ вблизи 4%", - сообщил регулятор.