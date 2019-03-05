Форелевый комплекс с объемом инвестиций 6,5 млрд рублей построят в Тамбовской области

ТАМБОВ, 5 марта. /ТАСС/. Строительство комплекса по выращиванию форели мощностью 1 тыс. т в год планируют начать в Мичуринском районе Тамбовской области в 2019 году, объемом инвестиций составит 6,5 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил журналистам вице-губернатора региона Сергей Иванов.

"В этом году мы рассчитываем начать реализацию очень серьезного проекта форелевого комплекса с объемом инвестиций в 6,5 млрд рублей. Мы уже предоставили инвестору, компании ООО "Рыбный восход", земельный участок под строительство в Мичуринском районе. Первая очередь [строительства] рассчитана на производство 1 тыс. т живой рыбы в год. В конечном итоге, этот комплекс станет крупнейшим в России", - сказал вице-губернатор.

Он отметил, что реализация проекта позволит удовлетворить растущий спрос жителей региона на рыбные товары собственного производства.

По словам Иванова, площадка под строительство имеет всю необходимую инфраструктуру и располагается недалеко от населенных пунктов. "Расположение площадки очень удачное, рядом с селом, что позволит обеспечить местных жителей рабочими местами, что для нас особенно важно при запуске новых инвестпроектов", - сказал вице-губернатор.

Как сообщалось, Тамбовская область обеспечивает себя рыбой не более чем на 20%. В регионе с 2018 года работает лишь один рыбоводческий комплекс закрытого типа "Тамбовский осетр", производственная мощность которого 30 т рыбы ценных пород в год. Еще один комплекс мощностью 400 т сома и 50 т осетровых пород строится недалеко от Мичуринска компанией "Агро-М". На 100%-ную обеспеченность рыбной продукцией власти намерены выйти к 2023 году.