Первый в России центр оценки качества жизни начнет работу в Орле летом 2019 года

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Первый в России центр оценки качества жизни начнет работу в Орле к лету 2019 года. Его специалисты будут сертифицировать по международным стандартам продукты питания, товары и услуги, оценивая их влияние на качество жизни населения, заявил глава региона Андрей Клычков.

"Мы открыли на базе Орловского государственного университета Центр оценки качества жизни, который целью своей ставит европейскую сертификацию. На сегодняшний момент заканчиваем обучение шести специалистов, еще около полутора месяцев на аккредитацию, сертификацию. Я думаю, что к началу лета мы сможем услугу оказывать", - сказал глава региона на мероприятии, посвященном реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" под руководством министра финансов РФ Антона Силуанова.

Клычков подчеркнул, что сертификация по международным стандартам позволит расширить рынки сбыта за рубежом, что положительно отразится на реализации нацпроекта.

Как сообщалось ранее, центр будет работать при поддержке Российской академии наук (РАН).