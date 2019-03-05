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Регионы Дальнего Востока к концу апреля представят планы ускорения развития экономики

Их учтут в национальной программе по развитию округа

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) до конца апреля предоставят в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики планы по ускоренному экономическому развитию. Они будут учтены в национальной программе по развитию Дальнего Востока, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Все регионы Дальнего Востока подготовят планы ускорения экономического развития и представят их в Минвостокразвития России до конца апреля. Разработанные планы корректируются и дополняются в ходе стратегических сессий, направленных на определение точек роста регионов ДФО и выработку предложений и инициатив, которые войдут в национальную программу по развитию Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала года прошли две серии заседаний рабочих групп по социальному и экономическому разделам нацпрограммы. Их участники прорабатывали точки роста для ускорения экономического развития, вырабатывали подходы к привлечению инвесторов и меры для стимулирования роста экономики. В частности, на второй встрече рассматривались инфраструктурные и инвестиционные проекты в дальневосточных регионах, а также комплексные меры господдержки.

Поручение разработать национальную программу до 2025 года дал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на заключительном заседании Восточного экономического форума в 2018 году. Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России.

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