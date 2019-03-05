Raiffeisen Bank начал внутреннее расследование по заявлению Hermitage об отмывании денег

ВЕНА, 5 марта. /ТАСС/. Raiffeisen Bank International (RBI) со всей серьезностью относится к обвинениям в СМИ, связанным с отмыванием денег, и начал внутреннюю проверку в связи с утверждениями Hermitage Capital Management. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель RBI Ингрид Кренн-Дитц.

"RBI соблюдает все правила борьбы с отмыванием денег. Процессы корпоративного контроля были и будут неоднократно и регулярно проверяться внешними сторонами и оцениваются как соответствующие закону. Тем не менее RBI серьезно относится к обвинениям в СМИ и начал внутреннее расследование", - отметила представитель банка.

Она пояснила, что финансовое учреждение ознакомилось с информацией в СМИ о поданном в австрийскую прокуратуру заявлении из-за подозрений в отмывании денег. "В СМИ также упоминалось о прошлом участии Raiffeisen Zentralbank. В связи с тем, что заявление было подано в отношении неустановленных лиц, Raiffeisen Bank International AG в настоящее время не располагает ни конкретными обвинениями, ни другой информацией о заявлении, - добавила представитель банка. - Часть претензий в прошлом уже была предметом интенсивного ведомственного и судебного расследования в RBI, которые подтвердили, что обвинения являются необоснованными".

Ранее в Центральной прокуратуре по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии ТАСС сообщили, что получили заявление инвестиционного фонда Hermitage Capital Management о возможной причастности Raiffeisen Zentralbank (RZB) к отмыванию денег. По словам старшего прокурора Элизабет Тойбль, заявление поступило в отношении неустановленных лиц, ведется первоначальная проверка подозрений и в случае возникновения настоящих подозрений будет в дальнейшем принято решение о начале расследования.

Во вторник интернет-портал Addendum сообщил о том, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen Zentralbank денег со счетов литовского банка Ukio Bankas и отделения Danske Bank в Эстонии, полученных якобы в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России. В 2017 году Raiffeisen Zentralbank был объединен с Raiffeisen International, новый банк получил название Raiffeisen Bank International.