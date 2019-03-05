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Газохимический кластер стоимостью более $2 млрд построят в Тульской области

Проект в городе Ефремове создаст свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест. Мощность предприятий по выпуску технических газов, спиртов и пластмасс составит 2,4 млн тонн продукции в год

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Производственный кластер планируется создать на Территории опережающего развития (ТОСЭР) в Ефремове. Об этом сообщил во вторник генеральный директор объединенной химической компании "Щекиноазот" Борис Сокол во время визита первого вице-премьера правительства РФ Антона Силуанова в Тульскую область.

"В моногороде предусматривается строительство высокотехнологичных установок по производству моноэтиленгликоля, ацетилена, поливинилхлорида, аммиака, карбамида, метанола и других продуктов. Основные показатели проекта - 2,4 млн тонн продукции в год, более $2 млрд инвестиций, свыше 1,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест", - заявил Сокол.

Он отметил, что реализовать проект планируется в два этапа: 2021-2025 годы и 2026-2030 годы.

Компания "Щекиноазот" работает в Тульской области более 60 лет, выпускает метанол, капролактам, уротропин, сульфат аммония, ионообменные мембраны, а также продукцию бытовой химии. Объемы производства превышают 1 млн тонн в год, из которых около 70% идет на экспорт в страны Европы, СНГ, Азии, Северной и Южной Америки.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияТульская область
Северный Кавказ
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