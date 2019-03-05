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"Лукойл" планирует завершить buyback в 2019 году, а после анонсировать новую программу

Детали новой программы пока не раскрываются

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Лукойл" планирует завершить текущую программу buyback (обратного выкупа акций) в 2019 году, однако после ее завершения собирается анонсировать новую программу. Об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын.

"Мы планируем завершить текущую программу buyback в 2019 году. В соответствии с политикой распределения капитала, обратный выкуп акций является инструментом распределения дополнительного свободного денежного потока от благоприятной ценовой конъюнктуры. В связи с этим, после завершения текущей программы мы планируем анонсировать новую, детали которой мы пока не раскрываем, поскольку мы будем обсуждать сроки погашения уже выкупленных акций, которые будут погашаться крупными пакетами", - сказал он.

В настоящее время ведется детальная проработка погашения, прежде всего юридическая и налоговая, отметил топ-менеджер. По словам Матыцына, на сегодняшний день "Лукойл" направил на обратный выкуп акций более $1,5 млрд, приобретя почти 3% от уставного капитала.

В конце февраля вице-президент "Лукойла" Леонид Федун допустил, что текущая программа buyback будет завершена уже в 2020 году.

"Лукойл" объявил о запуске с 3 сентября 2018 года программы по выкупу на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до $3 млрд. Завершить ее планируется 30 декабря 2022 года. При этом "Лукойл" сможет начать новую программу buyback, если действующая завершится ранее намеченного срока.

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