Ford Sollers рассматривает несколько вариантов реструктуризации бизнеса в России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Совместное предприятие Ford Sollers рассматривает несколько вариантов реструктуризации бизнеса в РФ, итоговое решение будет принято во II квартале 2019 года. В настоящее время все заводы продолжают работать в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Ford обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России (в Ленинградской области и Татарстане), которые производят легковые автомобили, в рамках глобальной программы реструктуризации.

"Акционеры Ford Sollers проводят стратегический пересмотр планов совместного предприятия, который происходит одновременно с анонсированием новой глобальной стратегии Ford, - сообщили ТАСС в пресс-службе. - На российском рынке акционеры СП Ford Sollers рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса. Решение будет принято во II квартале 2019 года. На данный момент все производственные площадки продолжают работать в штатном режиме".

Ранее глава европейского подразделения Ford Стивен Армстронг заявил о планируемой реорганизации бизнеса в Европе, она предусматривает сокращение тысяч рабочих мест. При этом, как сообщал в интервью ТАСС в феврале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, местное правительство достигло договоренности с руководством компании Ford Sollers о продолжении работы завода компании в регионе.

О Ford Sollers

Совместное предприятие Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Предприятие выпускает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске (Ленинградская область), Ford Fiesta и Ford Ecosport в Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге (Татарстан).