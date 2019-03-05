Российский бренд Aurus представили на международном автосалоне в Женеве

Бронированный лимузин находится за стеклянными стенами - в этот сектор смогут попасть потенциальные заказчики. Доступ к седану открыт для всех. На стенде площадью 650 кв. м демонстрируется также шасси автомобиля, что дает возможность посетителям познакомиться с примененными разработчиками технологиями. Это, в частности, гибридная система, двигатель V8 мощностью почти 600 лошадиных сил, система полного привода, разработанная для российских климатических условий.

ЖЕНЕВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Премьерная европейская презентация российского бренда Aurus состоялась во вторник на 89-м Женевском международном автосалоне. Журналистам и экспертам были представлены две модели - седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700, передает корреспондент ТАСС с места события.

Презентацию моделей в Женеве провел генеральный директор ООО "Аурус" Франц Герхард Хильгерт. В ней приняли участие разработчики из ФГУП "НАМИ".

"Презентация в Женеве - большое событие для нас, своего рода промежуточный пятилетний итог работы всей нашей команды, - заявил ТАСС главный конструктор "НАМИ" Вадим Переверзев. - В автомобиле применены все самые современные технические решения, обеспечивающие высокие потребительские свойства, - а в данном сегменте это высочайший комфорт, безопасность, тягово-динамические показатели".

Автомобиль может эксплуатироваться при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Модель Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 т способна разгоняться до 100 км/час за 9 секунд, а седану с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего шесть секунд.

Российский бренд вызвал большой интерес в Женеве. Внимание привлек, в частности, тот факт, что спецверсии автомобилей используются в гараже особого назначения ФСО России для поездок президента и премьер-министра РФ. В беседе с ТАСС президент автосалона Морис Турреттини ранее отметил, что в России разработали "автомобиль высокого качества, который называют "машиной Путина", и это свидетельствует о надежности машины".

Более 150 премьер

Первые два дня - 5 и 6 марта - отведены на выставке для журналистов и экспертов. Для широкой публики она откроется 7 марта и будет работать по 17 марта. В официальной церемонии ее открытия 7 марта, как ожидается, примет участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Всего на автосалоне, разместившемся в выставочном центре Palexpo, представлено более 900 автомобилей, в том числе более 150 европейских и мировых премьер. Ожидается, что экспозицию посетят более 660 тыс. человек.