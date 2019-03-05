Россия поставила первую партию замороженного мяса птицы в Китай

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Российские поставщики отгрузили первую партию замороженного мяса птицы в Китай. Об этом во вторник ТАСС заявил торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин.

"Прямо сейчас у нас происходит поставка первой партии российского замороженного мяса птицы в Китай, - сказал Инюшин. - Пока речь идет о поставке двух контейнеров". По его словам, "это историческое событие, так как данный вид продукции раньше не поставлялся в КНР". "Фактически с первым заходом этой партии открывается новое направление, новая ниша во взаимной торговле, и для нас этот факт очень позитивный", - подчеркнул Инюшин.

Он также отметил, что "тема открытия российского рынка мяса уже на протяжении длительного времени находится в фокусе внимания торгпредства". По словам Инюшина, "проделана огромная работа по организационному сопровождению переговоров Минсельхоза России и Россельхознадзора с китайскими уполномоченными органами, а также оказанию консультационного содействия российским участникам ВЭД [внешнеэкономической деятельности]".

"Сейчас торгпредство получает огромное количество запросов со стороны китайских предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с поставщиками из РФ", - продолжил глава представительства. Он также отметил, что "работа по налаживанию взаимодействия между российскими производителями и потенциальными китайскими партнерами будет проводиться и дальше".

"Пока только одна компания осуществила поставку [замороженного мяса птицы на китайский рынок], - отметил Инюшин. - На самом деле список [потенциальных поставщиков] большой, в нем порядка 23 компаний". "Большое количество российских производителей готовы поставлять свою продукцию, а китайские компании со своей стороны готовы ее покупать и распространять в КНР", - резюмировал он.

В ноябре прошлого года Россия и Китая заключили протокол о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции на рынки друг друга. Согласно документам, экспортные возможности на китайском направлении появились у российских птицеводов, производителей коровьего, козьего и овечьего молока, а также продукции из него, в частности сгущенных и не сгущенных сливках, пахте, йогурте, кефире, молочной сыворотке, сливочном масле, сыре, твороге и казеине. Как ранее сообщил ТАСС торгпред, начало поставок российского молока на рынок КНР ожидается "летом текущего года".