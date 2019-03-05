Минсельхоз поручил Омской области к 2024 году увеличить производство мяса на 8,2%

ОМСК, 5 марта. /ТАСС/. Омская область в рамках соглашения с Минсельхозом России должна к 2024 году увеличить производство мяса и молока на 8,2% и 7,7% соответственно. Об этом сообщил во вторник руководитель департамента животноводства и племенного дела министерства Харон Амерханов.

"Омская область подписала соглашение с федеральным министерством [сельского хозяйства], что с 2019 по 2024 год производство скота и птицы на убой вырастет на 8,2%, или 18,3 тыс. тонн <…> по молоку - это на 7,7% к уровню 2018 года, или плюс 47,6 тыс. тонн", - сказал он на совещании об итогах работы агропромышленного комплекса Омской области в отрасли животноводства в 2018 году и задачах на 2019 год.

По словам Амерханова, у области есть серьезные резервы, не только для выполнения, но и перевыполнения намеченных планов. "В частности, одним из перспективных направлений в Омской области является развитие мясного скота, которое сегодня активно поддерживает государство <…> По молоку регион никак не может перешагнуть рубеж в 5 тыс. кг удоя [с коровы в год]. Конечно, резерв есть", - добавил он.

Самообеспечение сибирского региона мясом и молоком (116,1 и 105,3%), отметил он, указывает лишь на то, что омским аграриям необходимо дальше наращивать производство, работать над качеством продукции и реализовывать ее за рубеж. "Сегодня такая возможность есть как никогда, наша продукция очень востребована за рубежом, так как является экологичной", - пояснил Амерханов.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова, власти поддерживают те предприятия, которые развивают свое производство. "В 2019 году только на компенсацию затрат на производство молока в личных хозяйствах предусмотрено прядка 100 млн рублей <…> И сегодня те, кто упал по молоку, получает только 80% [субсидии], а те, кто растет, получает [повышающий] коэффициент 1,1-1,2", - сказал он ТАСС.

Чекусов добавил, что для выполнения соглашения по увеличению производства молока регион должен обеспечить прирост поголовья молочных коров на 12,5 тыс. голов со средней продуктивностью не менее 5 тыс. кг. Сейчас на сельхозпредприятиях и в личных хозяйствах области содержится 152,9 тыс. коров, каждая производит в среднем 4643 кг молока в год.