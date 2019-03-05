Греция разместила десятилетние облигации впервые с 2010 года

АФИНЫ, 5 марта. /ТАСС/. Греция во вторник успешно разместила десятилетние облигации впервые за девять лет. Об этом сообщает газета Kathimerini со ссылкой на данные Афинской биржи.

Книга заявок на покупку бондов открыли во вторник утром. Спрос на бумаги в течение дня достиг €11,8 млрд, в результате чего купонная ставка снизилась до 3,9% с 4,125%. Как отмечают на бирже, Греция сумела привлечь с рынка с помощью нового облигационного выпуска €2,5 млрд.

В конце января Афины впервые после окончания в августе 2018 года третьей и последней программы макроэкономической помощи иностранных кредиторов вышли на открытые финансовые рынки за новым заимствованием. В результате пятилетние облигации со сроком погашения 2 апреля 2024 года были размещены со ставкой купона в 3,45% и доходностью 3,6%.

В предыдущий раз Греция размещала свои десятилетние бонды в марте 2010 года с купоном, который достигал 6,25%. Нынешний выпуск десятилетних облигаций призван показать, что страна окончательно преодолела последствия финансового кризиса. Всего в 2019 году Греции нужно привлечь с финансовых рынков €7 млрд, отмечает издание.

Для нынешнего размещения десятилетних облигаций Греция выбрала в качестве организаторов шесть европейских и американских банков: BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC и JP Morgan. Перед этим международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service объявило о повышении рейтингов эмитента обязательств в иностранной и национальной валютах правительства Греции до B1 с В3, что подтолкнуло правительство к использованию благоприятной возможности для выпуска новых ценных бумаг.

Программа внешней помощи Греции стартовала в 2010 году. За это время страны еврозоны и МВФ приняли три различных трехлетних плана кредитной поддержки в ответ на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые два из них не были доведены до расчетного завершения, на их базе создавались новые. Третья кредитная программа объемом около €86 млрд была принята странами зоны евро в августе 2015 года на условиях принятия властями Греции новых жестких мер по сокращению пенсий, снижению социальных выплат и приватизации госсобственности. Эта программа завершилась в августе 2018 года.