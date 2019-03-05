Ространснадзор могут наделить полномочиями штрафовать за перегруз автотранспорта

"Полномочиями по контролю над движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения предлагается наделить Ространснадзор, а во всех остальных случаях - органы исполнительной власти субъектов РФ", - говорится в пояснительной записке к документам.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ предложил наделить Ространснадзор вместо МВД РФ полномочиями штрафовать за перегруз автотранспорта в рамках создания предусмотренной "дорожным" нацпроектом системы автоматического весо-габаритного контроля (АСВГК). Соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) подготовлены Минтрансом и размещены на официальном портале проектов нормативно-правовых актов .

Что нужно знать о нацпроекте "Безопасные и качественные автодороги"

Речь идет о ст. 12.21.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства). Сейчас контролем за весогабаритными параметрами этого вида транспорта занимается полиция, а также таможня в случае международных автоперевозок.

Однако позиция МВД России состоит в том, что "функции по администрированию нарушений весогабаритных параметров транспортных средств не свойственны сотрудникам подразделений МВД России", отмечается в материалах.

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 г. предполагается установка 387 пунктов АСВГК на федеральных трассах и 366 на региональных. Соответственно и полномочиями контроля за нарушениями, в том числе в случаях автоматической фиксации предлагается наделить Ространснадзор и субъекты РФ.

В июле 2018 г. Ространснадзору уже были переданы полномочия по контролю за нарушителями по госсистеме "Платон" (государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами федеральным автодорогам). Это стало возможным благодаря созданию Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Расширить полномочия Ространснадзору и на контроль за нарушителями АСВГК рекомендовала в октябре 2018 года Общественная палата РФ по итогам слушаний проекта с участием грузоперевозчиков и отраслевых ассоциаций.