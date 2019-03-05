Нижегородские бизнесмены оценят работу властей по эффективности поддержки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 марта. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал местных предпринимателей оценить работу муниципальных властей по эффективности поддержки бизнеса. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства. Заполнить анкету можно на сайте регионального Минпрома, данные опроса будут использованы для составления рейтинга эффективности муниципалитетов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, критериями для оценки послужат 53 показателя.

"В частности, мы просим предпринимателей дать оценку финансовой поддержке, скорости подключения новых предприятий к электросетям, качеству планирования инвестиционного развития муниципалитета и многому другому", - сказал Никитин.

По его словам, итоги рейтинга планируют подвести к концу мая 2019 года.

"Это очень важно, ведь именно представители бизнеса могут объективно оценить результаты работы муниципальных властей по развитию предпринимательства, сказать, насколько действенны предлагаемые меры поддержки, открыта ли местная власть к диалогу, готова ли прислушаться к мнению предпринимателей", - добавил Никитин.

В пресс-службе правительства ТАСС напомнили, что подобный рейтинг составлялся и в 2018 году. Его результаты выявили говорящую закономерность: районы, дотационность которых составляет менее 50%, как правило, находились в начале рейтинга.