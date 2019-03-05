Минпромторг предложил рассчитать повышение экосбора в 10-летней перспективе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал и передал в правительство предложения о повышении экологического сбора и норматива утилизации упаковки. Показатели должны быть рассчитаны на 10-летний срок, сообщил во вторник директор департамента металлургии и материалов министерства Павел Серватинский на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

Производители товаров на территории РФ должны платить экологический сбор за их утилизацию или заключать договоры на переработку отходов от товаров (преимущественно речь об упаковке) в соответствии с механизмом расширенной ответственности производителей (РОП), цель которого - поощрять вторичное использование материалов.

"Сегодня существующая система расширенной ответственности производителей имеет потенциал к стимулированию развития мощностей [для переработки вторичного сырья]. Однако нужно пересмотреть ставки экологического сбора и норматив утилизации, понятно, что делать это нужно взвешенно, вместе с отраслью и Минприроды. Самое главное наше предложение - чтобы на 10 лет считать повышение ставок и нормативов", - сказал он.

Серватинский добавил, что сейчас самая невостребованная фракция - стеклобой, поскольку статистика по его сбору отсутствует. По его мнению, плавная "донастройка" РОП ответственности позволит решить эту проблему.

По данным заместителя генерального директора "Лиги переработчиков макулатуры" Дениса Кондратьева, сейчас в России доля товаров, за которую производитель отвечает в рамках РОП, и ставка экосборов слишком малы, чтобы институт в целом работал эффективно. По его словам, норматив утилизации для бумаги в РФ - 18%, пластика - 10%, металла - 15% и стекла - 15%, в то время как в Европейском союзе все 100% вторичных ресурсов подлежат переработке.