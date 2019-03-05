Экспорт промышленной продукции Адыгеи в 2018 году достиг $17 млн

МАЙКОП, 5 марта. /ТАСС/. Экспорт промышленной продукции Адыгеи в 2018 году превысил 40% в общей доле экспорта и составил $17 млн, сообщили ТАСС во вторник в министерстве экономического развития и торговли республики.

"Сегодня в Адыгее экспорт промышленной продукции превышает 40% в общей доле экспорта и достигает $17 млн в год. В основном республикой экспортируется продукция машиностроительной, лесной и химической промышленности", - сказал собеседник агентства.

В целом доля экспортируемых товаров за два последних года выросла более чем на 65%, в 2018 году экспортный товарооборот составил $39,7 млн, уточнили в министерстве. "В текущем году при поддержке Министерства экономического развития РФ мы планируем создать Центр поддержки экспорта Республики Адыгея - специализированную организацию, призванную помогать нашим предпринимателям выходить со своей продукцией на внешние рынки, искать и находить надежных иностранных партнеров и налаживать поставки за рубеж", - отметил собеседник ТАСС.

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте являются Китай (19%), Ливан (15%) и Абхазия (12,5%). Большую часть в структуре экспорта составляют продовольственные товары (54%), а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия (17,9%), продукция химической отрасли (16,3%) и машиностроения (10%).