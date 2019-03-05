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Русская медная компания начнет добычу на трех новых месторождениях в Казахстане

Предприятия РМК начнут добывать руду на месторождениях Аралчинское, Кундызды и Лиманное в 2019 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Русская медная компания (РМК) планирует в 2019 году начать добычу медно-цинковой руды на трех новых месторождениях в Казахстане и готова инвестировать порядка 870 млн рублей в модернизацию своих обогатительных фабрик в республике. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании.

"В 2019 году предприятия казахстанского дивизиона РМК начнут добывать руду на месторождениях Аралчинское, Кундызды и Лиманное", - сказали пресс-службе.

Поступление руды с трех новых месторождений в дополнение к двум действующим рудникам увеличит долю медно- цинковой руды в общем объеме перерабатываемого сырья с 50% до 75%. Изменение характеристик сырьевой базы потребует переоснащения и модернизации обогатительных фабрик Актюбинской медной компании (АМК, входит в состав РМК). На эти цели, по данным пресс-службы, планируется направить 872,6 млн рублей (5 млрд тенге).

Параллельно РМК в Казахстане ведет разведку новых месторождений, чтобы в перспективе обеспечить сырьем загрузку перерабатывающих мощностей АМК. В рамках программы, подписанной с государственной компанией Казахстана "Казгеология", идет совместная разведка на месторождении Авангард, ресурсы которого оцениваются в 7 млн тонн руды.

Группа РМК входит в тройку крупнейших производителей меди в России. В ее составе горнодобывающие и металлургические предприятия в Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях России, а также в Актюбинской области Республики Казахстан. Владеет 23 лицензиями на разведку и добычу минеральных ресурсов в России и Казахстане; запасы медной руды компании превышают 2,6 млрд тонн, запасы меди - более 12 млн тонн. Производственные мощности компании позволяют ежегодно выпускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки.

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