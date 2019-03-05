Сбербанк открыл "Энел Россия" кредит до 22,5 млрд рублей на проект ветропарка на севере РФ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сбербанк открыл "Энел Россия" кредитную линию на сумму до 22,5 млрд рублей для финансирования проекта строительства ветропарка мощностью 201 МВт в Мурманской области, говорится в пресс-релизах банка и компании.

"Кредитная линия финансовой организации на сумму до 22,5 млрд рублей была предоставлена 100% дочерней компании "Энел Россия" - "Энел Рус Винд Кола", - отмечается в сообщении "Энел Россия".

Ветропарк в Мурманской области, ввод в эксплуатацию которого запланирован на конец 2021 года, является одним из двух проектов, право на реализацию которых компания получила в результате победы в правительственном тендере по строительству объектов на основе возобновляемых источников энергии в 2017 году. Компания реализует проект строительства Азовской ветроэлектростанции мощностью 90 МВт в Ростовской области и Мурманской ветроэлектростанции мощностью 201 МВт в Мурманской области. Общие капзатраты в проект строительства Азовской ветроэлектростанции составят €132 млн, Мурманской ветроэлектростанции - €273 млн.

Сообщалось, что строительство обоих ветропарков "Энел Россия" планирует начать в первом полугодии 2019 года.