Комиссия ФАС рассмотрит жалобу "Роснефти" на "Лукойл" 12 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 12 марта рассмотрит жалобу "Роснефти" в отношении "Лукойла" по тарифам на перевалку нефти на терминале Варандей, сообщили ТАСС в ФАС России.

"Решение ФАС еще не принято. Комиссия состоится 12 марта. Сторонам направлено заключение об обстоятельствах дела, на которое они на комиссии могут представить свои возражения", - отметили в пресс-службе ФАС.

Ранее подконтрольные "Роснефти" компании "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" обратились в регуляторные органы с заявлением о рассмотрении вопроса по экономической обоснованности цены, установленной за перевалку нефти в принадлежащем "Лукойлу" терминале Варандей.

"Башнефть" и "Лукойл" совместно ведут разработку месторождений имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе, доказанные запасы нефти которых на 31 декабря 2015 года составляли 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн тонн в год будет достигнута к 2020 году.

"Башнефть" получила лицензию на месторождения в начале 2011 года за 18,5 млрд рублей. Тогда же для освоения месторождений было создано СП "Башнефть-Полюс", в котором "Лукойл", имеющий необходимую инфраструктуру в НАО, получил 25,1% акций за $153 млн.