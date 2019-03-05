Правительство возложило на Роспотребнадзор контроль за безопасностью бутилированной воды

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство России возложило на Роспотребнадзор и иные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора, полномочия по контролю за соблюдением техрегламента ЕАЭС "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду". Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, реализация этих полномочий будет осуществляться в пределах установленной правительством численности работников центральных аппаратов и территориальных органов этих ведомств, а также бюджетных ассигнований.

22 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой до 12 апреля представить предложения о наделении Роспотребнадзора полномочиями по контролю (надзору) за качеством питьевой воды. Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на повышение качества питьевой воды для населения.

В частности, правительству РФ необходимо до 1 августа "обеспечить создание механизма оценки рисков влияния химикобиологических характеристик воды на здоровье человека с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения", включающего в том числе актуализацию санитарных норм и правил в сфере водоснабжения и "систематический контроль качества и безопасности питьевой воды у конечного потребителя". Кроме того, уровень обеспеченности жителей сельских территорий качественной питьевой водой должен соответствовать показателям, установленным для городского населения.

Руководители высших органов исполнительной власти субъектов РФ до 1 октября 2019 года должны принять меры по обеспечению контроля соответствия питьевой воды у населения показателям безопасности и качества, а Минстрой РФ, ФАС России и Роспотребнадзор до 1 ноября предоставят доклад с оценкой результативности программ и предложениями по совершенствованию тарифной политики в данной сфере, указывается в поручении главы государства.