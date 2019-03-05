Предприятия Мордовии в 2018 году увеличили выпуск продукции на 8,7%

САРАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Промышленные предприятия Республики Мордовия в 2018 году увеличили производство продукции на 8,7% по сравнению с 2017 годом, сообщила во вторник пресс-служба правительства республики.

"Промышленный комплекс республики в 2018 году сохранил положительную динамику прежних лет, выпуск продукции увеличился по сравнению с прошлым годом на 8,7%. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, промышленных товаров из Мордовии в 2018 году отгружено на сумму порядка 190 млрд рублей или 114% к уровню 2017 года. "В первую очередь, [рост обеспечили] высокотехнологичные предприятия электронного и транспортного машиностроения - это вагоностроители, завод по производству оптического волокна, завод по производству солнечных панелей и комплектующих и завод "Электровыпрямитель", который выпускает силовую и полупроводниковую технику", - прокомментировал ТАСС министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Александр Седов.

По данным правительства республики, за последние пять лет, с 2014 по 2018 годы, ежегодно в среднем объем производства промышленной продукции в Мордовии увеличивался на 5-6%, что, по мнению властей республики, говорит о высокой конкурентоспособности продукции.

"Более 90% экспортируемых товаров из Мордовии произведены на промышленных предприятиях республики: машиностроительная и химическая продукция, металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажная продукция", цитирует пресс-служба главу республики Владимира Волкова.

В пресс-службе уточнили, что в 2018 году объем поставок продукции за рубеж увеличился на треть по сравнению с прошлым годом. По темпам роста экспорта республика занимает второе место в ПФО. За январь-декабрь 2018 года из Мордовии экспортировано товаров на сумму $290 млн.