В Краснодаре ввели в эксплуатацию 3 млн кв. м жилья в 2018 году

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Около 3 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Краснодаре в 2018 году, третью часть от этого объема составляют многоквартирные дома, которые являлись долгостроями, сообщил во вторник в ходе ежегодного отчета мэр Краснодара Евгений Первышов.

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в ЮФО по объемам ввода в эксплуатацию жилья. При этом регион входит в число лидеров в стране по числу проблемных объектов долевого строительства. Наибольшее количество долгостроев и самостроев сосредоточены в Краснодаре и в Сочи.

"Ввели в эксплуатацию почти 3 млн кв. м жилья. В этой цифре - 73 проблемных многоквартирных дома, в которых дольщики получили почти 13 тыс. квартир. Это 1 млн кв. м - треть от общей площади", - сказал Первышов.

Мэр Краснодара отметил, что решение проблем обманутых дольщиков является одним из приоритетных направлений работы администрации города. Объекты, по которым были нарушены сроки строительства, завершили 12 других строительных компаний.

"Эти компании часто называют инвесторами, но это неправильно, я считаю. Инвестор - это человек, который вкладывает деньги и получает прибыль. Эти компании не получили ни копейки прибыли. Они искренне помогают горожанам и городу в решения этой остросоциальной задачи", - подчеркнул Первышов.

Ранее сообщалось, что порядка 600 жилых объектов на Кубани строятся с нарушением сроков. Власти Кубани намерены увеличить объемы вводимого в эксплуатацию жилья с 4,4 млн до 7 млн кв. м к 2024 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В 2018 году в эксплуатацию в регионе ввели 4,4 млн кв. метров жилья, годовой план был выполнен на 105,2%.