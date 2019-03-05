"Опора России" заявила, что законопроект о социальных предприятиях нуждается в детализации

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Законопроект, определяющий понятия "социальное предпринимательство" является пустым и не предлагает каких-либо определенных мер поддержки, заявил ТАСС во вторник председатель комиссии "Опоры России" по социальному предпринимательству Сергей Голубев по итогам парламентских слушаний, посвященных законодательному обеспечению развития социального предпринимательства.

"Законопроект в текущем виде пустой, он закрепляет статус, но не дает специфических мер поддержки. По итогам парламентских слушаний принято решение сформировать рабочую группу по мониторингу реализации проекта, дать ко второму слушанию детальные предложения по поводу мер поддержки, четче определить понятие социального предпринимательства", - сказал он.

По словам Голубева, "Опора России" последние 10 лет занимается темой развития социального предпринимательства, организация наработала предложения по мерам поддержки со стороны негосударственного сектора. "Целесообразно их законодательно закрепить, это даст существенный рост развитию соцпредпринимательства - это имущественная поддержка, это социальная реклама, это грантовая поддержка на реализацию социальных проектов социальными предпринимателями и это доступ к государственным закупкам", - пояснил он.

Он также добавил, что соблюдение закона по социальному предпринимательству потребует парламентского мониторинга.

"Целесообразно сделать систему парламентского мониторинга за реализацией законопроекта, чтобы максимально оперативно можно было вмешиваться вместе с коллегами из всех министерств, это не только Минэкономразвития будет затрагивать, что-то корректировать", - сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме посвященных законодательному обеспечению развития социального предпринимательства в России.

По словам Голубева, необходимо вести пропаганду социального предпринимательства, оказывать информационную, имущественную и налоговую поддержку социальным предприятиям, а также предоставлять им приоритет при проведении госзакупок при прочих равных условиях. Он также добавил, что целесообразно оказывать социальным бизнесменам субсидиарную поддержку, которая пока оказывается только для предпринимателей малых городов.

О законопроекте

Законопроект Минэкономразвития "О внесении изменений в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" был рассмотрен и единогласно одобрен Госдумой в первом чтении 5 марта. Он направлен на реализацию стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" и национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Законопроект предполагает закрепление понятий "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие". Социальное предпринимательство определяется как деятельность, "направленная на достижение общественно- полезных целей и решение социальных проблем", обеспечивающая рабочими местами социально уязвимые группы граждан. Таких работников в малых и средних социальных предприятий должно быть не менее 50%, а доля расходов на их оплату труда должна составлять не менее 25%. Такие предприятия, согласно законопроекту, получат право на дополнительную помощь со стороны государства.