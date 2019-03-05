Строительство нового терминала в аэропорту Ставрополя начнется в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Новый терминал с двумя телетрапами построят в международном аэропорту Ставрополя им. А. В. Суворова. Строительство предполагается начать в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора края по итогам встречи главы региона Владимира Владимирова с генеральным директором компании "Новапорт" Сергеем Рудаковым.

"Достигнуто соглашение о том, что проектирование объекта должно быть завершено в этом году. Строительные работы предполагается начать в 2020-м. Предварительно определены некоторые характеристики будущего терминала. В частности, он должен быть оснащен двумя телетрапами, а его здание будет соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров", - уточняется в сообщении.

В правительстве края отмечают, что развитие здания аэропорта позволить расширить его возможности и увеличить пассажиропоток. Сейчас аэропорт Ставрополя не имеет телетрапов - к самолету пассажиров доставляют на автобусах. В 2018 году пассажиропоток аэропорта вырос на 10% и составил более 392,2 тыс. человек. Из аэропорта и в обратном направлении ежедневно выполняются рейсы в Москву, также в 2018 году были открыты полеты в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, возобновлены полеты в Ереван.

Как сообщалось, аэропорт Ставрополя включен в федеральную целевую программу с проектом модернизации взлетно-посадочной полосы (ВПП), планируется, что эти работы будут проведены до 2022 года. Ранее власти региона отмечали, что реконструкция ВПП в Ставрополе позволит принимать аэропорту все типы воздушных судов и сделать его транзитной точкой по популярным направлениям в сторону Европы и Азии.

Компания "Новапорт" выкупила 48,8% акций аэропорта Ставрополя в 2018 году у предыдущего владельца - ООО "Авиасервис". Вместе с тем владельцем 51,2% акций, является правительство Ставропольского края. "Новапорт" - сеть региональных аэропортов России, включающая 16 аэропортов. Акционерами являются AEON Corporation и Meridian Capital, обладающие равными долями активов компании.