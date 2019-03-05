Жилье в Крыму в четвертом квартале 2018 года стало самым дорогим в ЮФО

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Республике Крым и Севастополе в последнем квартале 2018 года была выше, чем в других субъектах Южного федерального округа. Об этом во вторник журналистам сообщила руководитель Крымстата Ольга Балдина.

"По данным статистического учета, средние цены на рынке жилья по Крыму в целом наиболее высокие [среди субъектов Южного федерального округа] как на первичном, так и на вторичном рынках, - сказала Балдина. - Цена на жилье на вторичном рынке в городе Севастополе и Республике Крым опережает среднероссийский показатель".

По данным Крымстата, средняя стоимость квадратного метра общей площади на первичном рынке в Республике Крым составила 55748 рублей, а в Севастополе - 65865 рублей. На вторичном рынке в республике квадратный метр общей площади в среднем стоил 57240 рублей, а в Севастополе - 66663 рубля.

В соседнем Краснодарском крае, по информации Крымстата, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляла 49466 рублей, а на вторичном - 57032 рублей. При этом самое дешевое жилье на первичном рынке в ЮФО оказалось в Республике Калмыкии - в среднем 30264 рублей за квадратный метр общей площади, а на вторичном - в Астраханской области - в среднем 35978 рублей за квадратный метр общей площади.